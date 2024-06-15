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        Antalya'da bir kişi tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

        Antalya'nın Serik ilçesinde tartıştığı oğlunu tabanca ile vurarak öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 21:50 Güncelleme: 15.06.2024 - 21:50
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        Antalya'da bir kişi tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde tartıştığı oğlunu tabanca ile vurarak öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı.

        Haspınar Mahallesi'nde otomobil içindeki Mustafa K. (62) ve oğlu İsmail K. (26) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        İddiaya göre tartışma sırasında Mustafa K. yanındaki tabanca ile oğluna ateş etti.

        Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri arabada sürücü koltuğunda oturur vaziyette bulunan İsmail K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Baba Mustafa K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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