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        Alman piyanist Reiner Weiss, barış için Antalya'da konser verdi

        Alman piyanist Reiner Weiss, dünyanın çeşitli bölgelerindeki savaşların sona ermesi ve barışın sağlanması için hazırladığı konseri, Antalya'da sanatseverlerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 13:30 Güncelleme: 16.06.2024 - 13:32
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        Alman piyanist Reiner Weiss, barış için Antalya'da konser verdi
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        Alman piyanist Reiner Weiss, dünyanın çeşitli bölgelerindeki savaşların sona ermesi ve barışın sağlanması için hazırladığı konseri, Antalya'da sanatseverlerle buluşturdu.

        Muratpaşa Belediyesinin organizasyonuyla Yalım Park'ta müzikseverlerle buluşan Reiner Weiss, sevilen eserleri seslendirdi.

        Akdeniz'in eşsiz manzarası eşliğindeki konsere, sanatseverler ilgi gösterdi.

        Piyanist Reiner Weiss, buradaki konuşmasında, dünyanın çeşitli bölgelerindeki savaşları durdurmak istediğini ve bunu ancak sanatıyla yapabileceğini söyledi.

        Müziğin çok büyük bir güç olduğuna değinen Weiss, "Müziğe tutkulu kişileri de yanıma çekerek bu savaşlara karşı durmak istiyorum. Müziğin gücü çok büyük. Bu nedenle umudumu kaybetmiyorum. Barış ve sevgi için çalmaya devam edeceğim. Ukrayna ve Rusya savaşının bitmesini istiyorum. Kızıl Meydan'a gidip orada piyano çalacağım. İsrail ve Filistin savaşının bitmesini istiyorum. Tel Aviv'e gidip orada da piyanomla barış ezgileri çalacağım."

        Weiss, konserin oldukça keyifli geçtiğini belirterek, sanatseverlerin ilgisine ve desteğine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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