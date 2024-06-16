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        Antalya'da acemi kasaplar hastanelik oldu

        Kurban Bayramı'nın ilk gününde Antalya'da kurban keserken yaralananlar hastanelerin acil servislerine başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 13:56 Güncelleme: 16.06.2024 - 13:56
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        Antalya'da acemi kasaplar hastanelik oldu
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        Kurban Bayramı'nın ilk gününde Antalya'da kurban keserken yaralananlar hastanelerin acil servislerine başvurdu.

        Kentte, bayram namazının ardından kurban kesen vatandaşlardan bazıları bıçak ve satır gibi aletlerle, bazıları ise kontrol altına almak istedikleri hayvanların darbesiyle yaralandı.

        Acil servislere giden yaralılara müdahalede bulunuldu.

        Abdulkadir Durur, AA muhabirine, büyükbaş hayvan kesmeye çalışırken elinden yaralandığını belirterek, "Makinaların arızalanması sonucu bıçak kaydı ve elim kesildi. Allah'tan çok büyük bir sıkıntı yok. Dikiş attılar, tedavimi oldum, gidiyorum." diye konuştu.

        Hüseyin Sarı ise evinin önünde kurbanını keserken parmağından yaralandığını dile getirdi.

        18 yaşından beri kurban kestiğini belirten Sarı, "İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Dikiş atılacak, hastanede bekliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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