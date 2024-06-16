Antalya'da acemi kasaplar hastanelik oldu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Antalya'da kurban keserken yaralananlar hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Kentte, bayram namazının ardından kurban kesen vatandaşlardan bazıları bıçak ve satır gibi aletlerle, bazıları ise kontrol altına almak istedikleri hayvanların darbesiyle yaralandı.

Acil servislere giden yaralılara müdahalede bulunuldu.

Abdulkadir Durur, AA muhabirine, büyükbaş hayvan kesmeye çalışırken elinden yaralandığını belirterek, "Makinaların arızalanması sonucu bıçak kaydı ve elim kesildi. Allah'tan çok büyük bir sıkıntı yok. Dikiş attılar, tedavimi oldum, gidiyorum." diye konuştu.