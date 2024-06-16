Antalya sahillerinde Kurban Bayramı'nın ilk günü yoğunluk yaşanıyor

Antalya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Yurt dışından gelenlerin yanı sıra Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen yerli turistler, sabahın erken saatlerinde Konyaaltı ve Lara plajlarında serinlemeyi tercih etti.

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyen tatilciler plajları doldurdu.

Sahile gelenlerden bazıları yüzüp, güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da ağaçların gölgesinde serinlemeyi tercih etti.

Tatilci Mustafa Mersin, AA muhabirine, sabah saatlerinde ibadetleri yerine getirdikten sonra kızıyla birlikte sahile geldiğini söyledi.

Antalya'nın çok güzel olduğunu belirten Mersin, "Bu coğrafyanın güzelliğini kızımla birlikte yaşamaya geldik. Antalya'da hava sıcak ama deniz kenarı biraz daha tercih edilir. Antalya yaz sezonunda her zaman kalabalık, her zaman tercih edilen bir yer. Gerçekten hem Türkiye'nin hem de dünyanın en güzel tatil yerlerinden biri diyebilirim. Burada olmaktan mutluyuz." dedi.