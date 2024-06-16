Serik'te bayramlaşma programı düzenlendi

Antalya'nın Serik ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesindeki törene, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Belediye Başkan Vekili Halil Demir, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Usta, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Şahin, programda vatandaşların bayramını kutladı.

Bir bayramda daha bir arada olduklarını söyleyen Şahin, "İnşallah sağlık içerisinde yakınlarımızla bayramımızı geçireceğiz. Bugün aynı zamanda Babalar Günü. Babaların, Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Bayramlar milletçe bir araya geldiğimiz, kaynaştığımız müstesna günlerden biri. Daha nice bayramları kutlamayı Allah'tan niyaz ediyorum." diye konuştu.