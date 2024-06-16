Antalya'da tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldüren baba tutuklandı

Serik ilçesi Haspınar Mahallesi'nde dün otomobil içindeki baba Mustafa K. (62) ve oğlu İsmail K. (26) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında Mustafa K. yanındaki tabancayla oğluna ateş etmişti. Sağlık ekipleri arabada sürücü koltuğunda oturur vaziyette bulunan İsmail K'nin hayatını kaybettiğini belirlemiş, oğlunun başından ayrılmayan Mustafa K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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