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        Antalya Vali Vekili Arat, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu

        Antalya Vali Vekili Hulusi Arat, Kurban Bayramı dolayısıyla kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu, vatandaşlarla bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 16:50 Güncelleme: 16.06.2024 - 17:06
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        Antalya Vali Vekili Arat, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu
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        Antalya Vali Vekili Hulusi Arat, Kurban Bayramı dolayısıyla kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu, vatandaşlarla bayramlaştı.

        Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde kılınan bayram namazının ardından Hulusi Arat, vatandaşların bayramını kutladı.

        Bayramlaşma sonrasında Arat, Antalya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki yaşlıları ziyaret etti.

        Vali Vekili Arat burada, huzurevi sakinleriyle sohbet ederek bayramlarını kutladı.

        Ziyaretin ardından Arat, Aksu ve Döşemealtı yol kontrol noktalarında görevi başındaki emniyet ve jandarma personelleriyle bir araya geldi.

        Telsiz yardımıyla personellerin bayramını kutlayan Vali Vekili Arat, görevlerinde kolaylıklar diledi.

        Daha sonra Antalya Şehir Hastanesi'ne giden Arat, tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

        Hastalara acil şifalar dileyen ve bayram hediyelerini takdim eden Arat, sağlık personeliyle de bayramlaştı.

        Vali Vekili Arat ayrıca, tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Günü'nü kutladı.

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