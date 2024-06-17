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        Kemerli sporcu Sude Akan'ın judoda büyük başarısı

        Antalya'da 07 Kemer Gençlik Spor Külübü judo sporcusu Sude Akan, Romanya'da düzenlenen Yıldız Balkan Judo Şampiyonası'nda 40 kiloda üçüncü oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 15:09 Güncelleme: 17.06.2024 - 15:09
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        Kemerli sporcu Sude Akan'ın judoda büyük başarısı
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        Antalya'da 07 Kemer Gençlik Spor Külübü judo sporcusu Sude Akan, Romanya'da düzenlenen Yıldız Balkan Judo Şampiyonası'nda 40 kiloda üçüncü oldu.

        Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 40 kiloda Türkiye Şampiyonu olarak Balkan ve Avrupa şampiyonalarına katılmaya hak kazanan 07 Kemer GS Kulübü sporcusu Akan, Romanya'da 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen Yıldız Balkan Judo Şampiyonası'nda yarıştı.

        Göynük Ortaokulu öğrencisi Akan, şampiyonada yarıştığı 40 kilo kategorisinde üçüncü olmayı başardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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