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        GÜNCELLEME - Antalya'da kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan güvenlik görevlisi öldü

        Antalya'da güvenlik görevlisi, bir çiftin kavgasını ayırmak isterken bıçaklanarak öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 20:56 Güncelleme: 17.06.2024 - 20:56
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        GÜNCELLEME - Antalya'da kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan güvenlik görevlisi öldü
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        Antalya'da güvenlik görevlisi, bir çiftin kavgasını ayırmak isterken bıçaklanarak öldürüldü.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi tramvay durağında güvenlik görevlisi olarak çalışan Bekir Kılıç (48), dün gece mesaisi bittikten sonra Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı'nda yürümeye başladı.

        Yolda Metin A. ve kız arkadaşı Papatya K'nin kavga ettiğini gören Kılıç, çifti ayırmaya çalıştı.

        Bu sırada Metin A. yanındaki bıçakla Kılıç'ı yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edilen Metin A. tutuklandı.

        Öte yandan Kılıç'ın, 20 yıl önce Kurban Bayramı'nda ağabeyini trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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