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        Antalya'da batma tehlikesi geçiren teknedeki 3 kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı

        Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turistik Adrasan (Çavuşköy) Mahallesi açıklarında batma tehlikesi yaşayan özel teknedeki 3 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 23:21 Güncelleme: 17.06.2024 - 23:21
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        Antalya'da batma tehlikesi geçiren teknedeki 3 kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı
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        Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turistik Adrasan (Çavuşköy) Mahallesi açıklarında batma tehlikesi yaşayan özel teknedeki 3 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Adrasan açıklarında Hacıvat Burnu olarak bilinen mevkide içerisinde 3 kişinin bulunduğu özel bir tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle kayalıklara çarptı. Teknedekilerin yardım çağrısı üzerine bölgede görevli TCSG 70 sahil güvenlik botu kaza yerine hareket etti.

        Kısa sürede kaza yerine ulaşan ekipler, teknede bulunan 3 kişiyi kurtardı.

        Sahil güvenlik botuyla karaya ulaştırılan kazazedelerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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