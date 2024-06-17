Antalya'da batma tehlikesi geçiren teknedeki 3 kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turistik Adrasan (Çavuşköy) Mahallesi açıklarında batma tehlikesi yaşayan özel teknedeki 3 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turistik Adrasan (Çavuşköy) Mahallesi açıklarında batma tehlikesi yaşayan özel teknedeki 3 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Adrasan açıklarında Hacıvat Burnu olarak bilinen mevkide içerisinde 3 kişinin bulunduğu özel bir tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle kayalıklara çarptı. Teknedekilerin yardım çağrısı üzerine bölgede görevli TCSG 70 sahil güvenlik botu kaza yerine hareket etti.
Kısa sürede kaza yerine ulaşan ekipler, teknede bulunan 3 kişiyi kurtardı.
Sahil güvenlik botuyla karaya ulaştırılan kazazedelerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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