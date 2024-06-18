Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren kadın hastaneye kaldırıldı

112 Acil Sağlık ekiplerince, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, daha sonra Manavgat'taki özel bir hastaneye sevk edildi.

Cikcilli Mahallesi'nde oturduğu sitenin havuzuna giren İranlı 56 yaşındaki F.G. bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, kadını havuzdan çıkardı.

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