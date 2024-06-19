Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda 6 ayda 545 yaban hayvanı tedavi edildi

ZEHRA TEKECİ - Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda yılın başından bu yana aralarında yırtıcı kuş türleri ve memelilerin olduğu 545 hayvanın tedavi, bakım ve rehabilitasyonu yapıldı.

Türkiye'nin en büyük doğal yaşam parklarından biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, bünyesinde 122 türden 1400'ün üzerinde hayvan barındırıyor.

Her yıl binlerce ziyaretçi ağırlayan park, içerisinde kurulu klinik bölümünde ise doğada hasta veya yaralı bulunan yaban hayvanlarına bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veriyor.

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında kliniğe getirilen hayvanlar, uzman ekiplerce tedavisi tamamlanarak doğaya salınıyor. Hayvanat bahçesinde son 6 ayda doğadan gelen 545 hayvana tedavi, bakım ve rehabilitasyon hizmeti verildi. Kliniğe henüz yavruyken getirilen, uçmaya hazırlanan kulaklı orman baykuşu ile ebabil kuşları ve bir kanadı ampute edilen alaca baykuşun da klinikteki bakım ve tedavisi devam ediyor. - "Özellikle kanatlı türler çok fazla geliyor"

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, AA muhabirine, hayvanların silahlı yaralanmalar, yuvadan düşme, çarpma, yaşam alanlarında kayıp, sıcak çarpmaları, susuzluk, beslenememe gibi nedenlerle kliniğe getirildiğini anlattı. Amaçlarının hayvanları en kısa sürede tekrar doğaya döndürmek olduğunu belirten Arsun, "Kliniğimizde bu yıl haziran ayına kadar doğadan gelen 545 hayvana tedavi ve bakım hizmeti verdik. Geçen yıl ise 840 memeli ve yırtıcı kuş kliniğimiz getirildi, bunlardan yarıya yakını doğaya kazandırıldı. Özellikle kanatlı türler çok fazla geliyor. Göç dönemlerinde veya yavrulama döneminde bu sayı çok artıyor. Tür olarak yabani kuşlar, baykuşlar, kerkenezler, şahinler, doğan türleri, atmaca, su kuşları var. Memeli türlerinden de tilkiler, çakal, dağ keçisi olabiliyor. Sansar, vaşak, karakulak, bunlar da kliniğimize gelebiliyor. Koruma altındaki türler ve nesli tükenme tehlikesi altındaki türler dahil olmak üzere hepsine özenle bakılıyor." diye konuştu.

Arsun, hayvanlara önce ihtiyaç duyduğu tedavi ya da bakımın uygulandığını, ardından rehabilitasyon kafeslerine alınarak, doğaya dönmeye hazır olduğunda yaşam alanlarına salındığını dile getirdi. - Alaca baykuşun bir kanadı ampute edildi Arsun, bazı hayvanların ise park ailesine dahil edildiğini belirterek, "Uçamayacak veya doğada beslenemeyecek türde bir sakatlığı olanlar da ömrünün sonuna kadar ailemizin bir parçası olarak korumamız altına giriyor. Mesela bir leylek kreşimiz var. Şimdi bir de ebabil kreşi açtık. Şahinler, baykuşlar, martı ve kargalar için engelli bölümümüz var. Burada tedavileri ve rehabilitasyonları yapılıyor. Uzman ekiplerimizle sağlıklarına kavuşması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.