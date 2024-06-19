Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Muratpaşa'da yaz spor okulları kayıtları 24 Haziran'da başlıyor

        Muratpaşa Belediyesinin, farklı yaş gruplarına yönelik 22 branşta düzenleyeceği yaz dönemi spor okulları kayıtları 24 Haziran'da başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 11:56 Güncelleme: 19.06.2024 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muratpaşa'da yaz spor okulları kayıtları 24 Haziran'da başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muratpaşa Belediyesinin, farklı yaş gruplarına yönelik 22 branşta düzenleyeceği yaz dönemi spor okulları kayıtları 24 Haziran'da başlayacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her çocuğun istediği branşta temel eğitim alması ve yetişkinlerin sporu gündelik yaşamın bir parçası haline getirmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında spor okullarında yaz dönemi başlatılacak.

        Spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, tenis, hentbol, cimnastik, karate, kickboks, boks, judo, badminton, squath, güreş, masa tenisi, satranç, yüzme, buz pateni, fitness, su cimnastiği, pilates, aerobik ve zumba branşları yer alacak.

        Başvurular, belediyenin internet sitesi "spor.muratpasa-bld.gov.tr" adresinden yapılabilecek. 1 Temmuz'da başlayacak dersler, 6 Eylül'de sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde!
        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde!
        Avrupa'da rakipler belli oluyor!
        Avrupa'da rakipler belli oluyor!
        4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!
        4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!
        24 yıl sonra ilk kez: Putin Kuzey Kore'de
        24 yıl sonra ilk kez: Putin Kuzey Kore'de
        Yazarlardan Gürcistan maçı yorumu!
        Yazarlardan Gürcistan maçı yorumu!
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
        Öpmelere doyamadı
        Öpmelere doyamadı
        Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü
        Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü
        Arda'ya teşekkür, Samet'ten özür!
        Arda'ya teşekkür, Samet'ten özür!
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Eylem Tok duruşması ertelendi
        Eylem Tok duruşması ertelendi
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor

        Benzer Haberler

        Antalya'da yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu
        Antalya'da yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu
        "Medeniyetler beşiği" Antalya'nın ören yerleri ziyaretçilerini yıldızlar eş...
        "Medeniyetler beşiği" Antalya'nın ören yerleri ziyaretçilerini yıldızlar eş...
        Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda 6 ayda 545 yaban hayvanı tedavi edildi
        Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda 6 ayda 545 yaban hayvanı tedavi edildi
        Halat ve karabinanın ucunda mesai
        Halat ve karabinanın ucunda mesai
        Sahte ilanla 'kapora' dolandırıcılığı uyarısı
        Sahte ilanla 'kapora' dolandırıcılığı uyarısı
        Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren kadın hastaneye kaldırıldı
        Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren kadın hastaneye kaldırıldı