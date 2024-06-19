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        Antalya'da yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 11:56 Güncelleme: 19.06.2024 - 11:56
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        Antalya'da yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu.

        Konya'dan Manavgat'a arkadaşıyla tatile gelen Ramazan Pekdurmaz (30), Ulukapı Mahallesi Bardaklar mevkisinde, Manavgat Irmağı'na girdi. Irmakta bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başlayan Pekdurmaz, arkadaşı ve çevredekiler tarafından kıyıya çıkarıldı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Pekdurmaz'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Evli ve 3 çocuk babası Pekdurmaz'ın cenazesi adli tıptaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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