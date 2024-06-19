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        Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu sürüyor

        Antalya'da, Kurban Bayramı'nın son gününde vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 13:08 Güncelleme: 19.06.2024 - 13:08
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        Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu sürüyor
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        Antalya'da, Kurban Bayramı'nın son gününde vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Yurt dışından ziyaretçilerin yanı sıra Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Antalya'ya gelen yerli turistler, sabahın erken saatlerinden itibaren Konyaaltı ve Lara plajlarını doldurdu.

        Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının ise 29 derece ölçüldüğü kentte, Konyaaltı sahiline gelenlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları güneşlenmeyi tercih etti.

        Tatilciler, serinlemek için sık sık denize girdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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