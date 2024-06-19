Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu sürüyor

Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının ise 29 derece ölçüldüğü kentte, Konyaaltı sahiline gelenlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları güneşlenmeyi tercih etti.

Yurt dışından ziyaretçilerin yanı sıra Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Antalya'ya gelen yerli turistler, sabahın erken saatlerinden itibaren Konyaaltı ve Lara plajlarını doldurdu.

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