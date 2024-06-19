Antalya'da 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde hakkında 37 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde hakkında 37 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, düzenlenen operasyonda 4 ayrı suçtan toplam 37 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A'yı, kaldığı yerde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevi teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.