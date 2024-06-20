Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürüyor

Aileler mangal ve semaver yakarak piknik yaptı, sıcaktan bunalanlar yakındaki plajlardan denize girerek serinledi.

Sabah saatlerinden itibaren mesire yerlerine gelen kent sakinleri ve tatilciler, doğayla baş başa olmanın keyfini çıkardı.

Lara, Sarısu, Topçam ve Büyük Çaltıcak mesire alanlarında yoğunluk devam etti.

Muratpaşa Belediyesinin mavi bayraklı falez plajları da Kurban Bayramı tatilinde dolup taştı. Falezlerdeki Konserve Koyu, Mobil, Erenkuş ve İnciraltı plajlarından çok sayıda tatilci denize girdi.

Bazı tatilciler denize girdi, çocuklarıyla kumsalda oynadı, güneşlenip kitap okudu. Bazıları ise palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü. Park ve bahçelere masayla sandalyelerini kuran tatilciler eğlenceli zaman geçirdi.

Havanın 31, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Antalya'da, yurt dışından ziyaretçilerin yanı sıra Kurban Bayramı tatili için gelen yerli turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu plajlarını doldurdu.

Antalya'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sahillerde yoğunluk devam ediyor.

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