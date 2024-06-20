Muratpaşa'da atık toplayıcılarına yönelik proje başlatıldı

Muratpaşa Belediyesi, Bağımsız Atık Toplayıcıları Projesi'ni başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, katı atık toplayıcılarının çalışma koşullarını iyileştirmeyi, kayıt dışı atık toplanmasını sona erdirmeyi ve çevre kirliliğinin önüne geçmeyi hedefleyen proje hayata geçirildi.

Nüfusun yoğun olduğu noktalara 20 akıllı atık toplama konteyneri yerleştirilerek, kimlik kartı, kredi kartı ve NFC özellikli cep telefonlarıyla çalışan akıllı konteynerlere, ayrıştırılan kağıt, plastik, cam ve metal atıkları bırakılarak, el sensörüyle konteynerin kilitlenmesi sağlanıyor.