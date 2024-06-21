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        Gazipaşa Çok Programlı Lisesi mezunları 20 yıl sonra buluştu

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde lisede aynı sınıftan mezun olanlar, 20 yıl sonra bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 12:01 Güncelleme: 21.06.2024 - 12:01
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        Gazipaşa Çok Programlı Lisesi mezunları 20 yıl sonra buluştu
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde lisede aynı sınıftan mezun olanlar, 20 yıl sonra bir araya geldi.

        Gazipaşa Çok Programlı Lisesi'nden 2004'te mezun olanlar ilçede bir araya gelerek, okul günlerini yad etti.

        Önce mezun oldukları okulu ziyaret ederek, yıllar önce eğitim gördükleri sınıflardaki sıralara oturan bazı mezunlar, daha sonra kafede buluştu.

        Yıllar sonra birbirlerini görmenin heyecanını yaşayan mezunlar, sohbet etti, hasret giderdi. İstiklal Ortaokulu'ndan 1999'da mezun olup, aynı lisede eğitim görenler de buluşmaya katıldı.

        Mezunlardan Neslihan Yaman, liseden mezun olduktan sonra sosyal medyadan iletişimi koparmadıklarını ancak 20 yıl sonra yüz yüze bir araya gelebildiklerini söyledi.

        Buluşmanın gece geç saatlere kadar sürdüğünü anlatan Yaman, "Sınıftaki sıra düzenimize kadar konuştuk. Hocalarımızın kulağını çınlattık. Çok güzel bir buluşmaydı." dedi.

        Enduro sporcusu Mehmet Çetin de sınıf arkadaşlarıyla buluşmanın eğlenceli geçtiğini, artık daha sık bir araya gelmeye çalışacaklarını ifade etti.

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