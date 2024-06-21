Antalya'da sıcak hava ve nem etkili oluyor
Antalya'da sıcak hava ve yüksek nemin etkili olurken, sahillerde ve gölgelik alanlarda yoğunluk oluştu.
Antalya'da sıcak hava ve yüksek nemin etkili olurken, sahillerde ve gölgelik alanlarda yoğunluk oluştu.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, kent merkezinde en yüksek sıcaklık 39 derece, nem oranı ise yüzde 96 olarak kaydedildi.
Yabancı turistler, kent sakinleri ve Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bölgede bulunan tatilciler Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerini doldurdu.
Tatilciler, sık sık denize girerek serinlemeye çalışırken, sahildekilerden bazıları ise şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlendi.
Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi de parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.
Nem nedeniyle oluşan bulutlar, kenti çevreleyen dağların görülmesini zorlaştırdı.
- Phaselis Antik Kenti'nde araç kuyruğu oluştu
Kemer ilçesindeki tarihi ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Phaselis Antik Kenti'nin girişinde araç kuyrukları oluştu, plajlarında yoğunluk yaşandı.
Bölgeye ulaşan tatilciler, antik kenti ziyaret etti, denize girdi, çam ağaçlarının gölgesinde piknik yaptı. Mavi tura çıkanlar da tekne ve yatlarıyla Phalis'te mola verdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.