Antalya'da sıcak hava ve nem etkili oluyor

Antalya'da sıcak hava ve yüksek nemin etkili olurken, sahillerde ve gölgelik alanlarda yoğunluk oluştu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, kent merkezinde en yüksek sıcaklık 39 derece, nem oranı ise yüzde 96 olarak kaydedildi.

Yabancı turistler, kent sakinleri ve Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bölgede bulunan tatilciler Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerini doldurdu.

Tatilciler, sık sık denize girerek serinlemeye çalışırken, sahildekilerden bazıları ise şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlendi.