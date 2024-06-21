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        Antalya'da denizde ceset bulundu

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denizde kol ve bacakları ile baş kısmı olmayan ceset bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 15:53 Güncelleme: 21.06.2024 - 15:53
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        Antalya'da denizde ceset bulundu
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denizde kol ve bacakları ile baş kısmı olmayan ceset bulundu.

        Fener Mahallesi Baba Burnu mevkisinde balık tutan kişi, yüzmek için denize girdiğinde yapay şelalenin denize döküldüğü noktada ceset olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri sevk edildi.

        Ekipler kol ve bacakları ile baş kısmı bulunmayan cesedi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.

        Yaklaşık 4 aydır denizde olduğu değerlendirilen ceset, incelemenin ardından kimlik tespiti ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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