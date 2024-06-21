Alanya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaatın üçüncü katından düşen işçi, yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaatın üçüncü katından düşen işçi, yaşamını yitirdi.
Kargıcak Mahallesi'ndeki inşaatın üçüncü katının dış cephesinde kalıp sökümü yapan Ahmet Akyol (40), dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan Akyol, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Akyol, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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