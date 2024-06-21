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        Antalya'da uçuruma yuvarlanan safari aracındaki 1 turist öldü, 3 kişi yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma yuvarlanan safari aracındaki 1 yabancı turist öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 17:03 Güncelleme: 21.06.2024 - 17:03
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        Antalya'da uçuruma yuvarlanan safari aracındaki 1 turist öldü, 3 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma yuvarlanan safari aracındaki 1 yabancı turist öldü, 3 kişi yaralandı.

        Rıdvan Şahin (35) yönetimindeki 07 HLF 48 plakalı safari aracı, Sapadere Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metrelik uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta bulunan Romanya vatandaşı Constantin Butnarescu (32) olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Alina Elena Butnarescu (29) ve kızı Ema Marina Butnarescu (4) ile yolculardan Mustafa Atalay (25) yaralandı.

        Yaralılar, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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