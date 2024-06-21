Antalya'da uçuruma yuvarlanan safari aracındaki 1 turist öldü, 3 kişi yaralandı

Yaralılar, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

Kazada araçta bulunan Romanya vatandaşı Constantin Butnarescu (32) olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Alina Elena Butnarescu (29) ve kızı Ema Marina Butnarescu (4) ile yolculardan Mustafa Atalay (25) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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