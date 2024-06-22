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        Olimpiyatlarda alınacak altın madalya Türk cimnastiğinin zirvesi olacak

        SÜLEYMAN ELÇİN - Artistik Cimnastik Erkek Milli Takım Başantrenörü Yılmaz Göktekin, "Bu işin zirvesi her zaman olimpiyat altın madalyasıdır. Olimpiyatlarda alınan altın madalya bir ilk ve Türk cimnastiğinin en zirvede olduğunun göstergesi olacak. Bunu da başaracak gücümüz, sporcularımız var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 11:00 Güncelleme: 22.06.2024 - 11:00
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        Olimpiyatlarda alınacak altın madalya Türk cimnastiğinin zirvesi olacak
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        SÜLEYMAN ELÇİN - Artistik Cimnastik Erkek Milli Takım Başantrenörü Yılmaz Göktekin, "Bu işin zirvesi her zaman olimpiyat altın madalyasıdır. Olimpiyatlarda alınan altın madalya bir ilk ve Türk cimnastiğinin en zirvede olduğunun göstergesi olacak. Bunu da başaracak gücümüz, sporcularımız var." dedi.

        Göktekin, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Paris 2024 Olimpiyatları'na hazırlık kapsamında Antalya'da kamp yaptıklarını söyledi.

        Kampta 8 sporcularının bulunduğu bilgisini veren Göktekin, yaklaşık 1,5 aydır kamp yaptıklarını ve sporcuların performanslarının gayet iyi olduğunu dile getirdi.

        Büyük bir ekiple güzel bir sinerji yakalayarak başarılar elde ettiklerini aktaran Göktekin, "Bu başarıların temelleri 15 yıl öncesine dayanıyor. Bu ekibin başında olmak mutluluk verici. Geçen yıl Türk cimnastik milli takımı Avrupa'da yılın takımı, ben de yılın antrenörü seçilmiştim. Bu Türk cimnastiği için çok önemli bir değerdi. Hedef her zaman yarışma anlamında madalya ama Türk cimnastiğinin gelmiş olduğu seviye de çok önemli. Avrupa'da herkesin Türk sporcuları, Türk antrenörleri konuşuyor olması mutluluk verici." diye konuştu.

        - "Ülkemize güzel bir sonuçla döneceğiz"

        Olimpiyatlarda takım olarak ilk hedeflerinin en iyi 8 takım arasına girerek finalde mücadele etmek olduğunu vurgulayan Yılmaz Göktekin, şunları kaydetti:

        "Bireyselde hedeflerimiz daha büyük. Bireysel sporcularda 5 final elde ederek madalyalar bekliyoruz. Sporcularla uluslararası organizasyonlarda elde ettiğimiz başarılar var. Akdeniz Oyunları, Üniversiteler Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası gibi önemli organizasyonlarda şampiyonluklarımız, çok sayıda madalyalarımız var. Olimpiyat madalyalı sporcumuz da var. Bu işin zirvesi her zaman olimpiyat altın madalyasıdır. Olimpiyatlarda alınan altın madalya bir ilk ve Türk cimnastiğinin en zirvede olduğunun göstergesi olacak. Bunu da başaracak gücümüz, sporcularımız var. Altın madalyayı Paris'te elde edip ülkemize güzel bir sonuçla döneceğiz."

        Bireysel sporcuların ön plana çıkmasıyla Türkiye'de cimnastik sporuna ilginin de arttığına dikkati çeken Göktekin, "Yurt dışı kamplarında da sporculara, bize büyük ilgi vardı. Türk antrenörlüğü artık yurt dışından teklifler de alıyor. Bizim ilk görevimiz Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek. Cimnastiğin Türkiye'de daha tanınır hale gelmesi, geniş kitlelere yayılıyor olması bizim için mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

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