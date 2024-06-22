Tarih ile doğanın bütünleştiği Phaselis bayram tatilinde binlerce ziyaretçi ağırladı

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın Kemer ilçesinde kıyısı piknik alanı, kumsalı ise plaj olarak kullanılan, yaz boyunca yoğunluk yaşanan Phaselis Antik Kenti'nde bayram tatili dolayısıyla ziyaretçi sayısı arttı.

Her yıl milyonlarca turist ağırlayan Antalya, doğal güzellikleri kadar kültürel mirasıyla da ön plana çıkıyor.

Ev sahipliği yaptığı uygarlıklar dolayısıyla "medeniyetler beşiği" olarak nitelendirilen Antalya'daki Phaselis Antik Kenti, en fazla dikkat çeken ören yerleri arasında bulunuyor. Tarihi, milattan önce 7. yüzyıla kadar uzanan kent, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinin izlerini taşıyor.

Bir yandan kazı, onarım ve düzenleme çalışmalarının yapıldığı antik kent, bir yandan da her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ile kent sakinini konuk ediyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla özellikle yerli turistlerin geldiği antik kentte, yoğunluk giriş kapısından başlıyor. Günün neredeyse her saatinde araçların kuyruk oluşturduğu antik kentte, tatilciler tarihi eserlerin çevrelerine masa ve sandalyelerini koyarak piknik yapıyor, denize giriyor.

Yaz aylarında çok sayıda tur teknesi ve yat da tarihi kalıntıların bulunduğu koya demir atıyor.