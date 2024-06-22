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        Tarih ile doğanın bütünleştiği Phaselis bayram tatilinde binlerce ziyaretçi ağırladı

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın Kemer ilçesinde kıyısı piknik alanı, kumsalı ise plaj olarak kullanılan, yaz boyunca yoğunluk yaşanan Phaselis Antik Kenti'nde bayram tatili dolayısıyla ziyaretçi sayısı arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 14:16 Güncelleme: 22.06.2024 - 14:16
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        Tarih ile doğanın bütünleştiği Phaselis bayram tatilinde binlerce ziyaretçi ağırladı
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        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın Kemer ilçesinde kıyısı piknik alanı, kumsalı ise plaj olarak kullanılan, yaz boyunca yoğunluk yaşanan Phaselis Antik Kenti'nde bayram tatili dolayısıyla ziyaretçi sayısı arttı.

        Her yıl milyonlarca turist ağırlayan Antalya, doğal güzellikleri kadar kültürel mirasıyla da ön plana çıkıyor.

        Ev sahipliği yaptığı uygarlıklar dolayısıyla "medeniyetler beşiği" olarak nitelendirilen Antalya'daki Phaselis Antik Kenti, en fazla dikkat çeken ören yerleri arasında bulunuyor. Tarihi, milattan önce 7. yüzyıla kadar uzanan kent, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinin izlerini taşıyor.

        Bir yandan kazı, onarım ve düzenleme çalışmalarının yapıldığı antik kent, bir yandan da her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ile kent sakinini konuk ediyor.

        Kurban Bayramı tatili dolayısıyla özellikle yerli turistlerin geldiği antik kentte, yoğunluk giriş kapısından başlıyor. Günün neredeyse her saatinde araçların kuyruk oluşturduğu antik kentte, tatilciler tarihi eserlerin çevrelerine masa ve sandalyelerini koyarak piknik yapıyor, denize giriyor.

        Yaz aylarında çok sayıda tur teknesi ve yat da tarihi kalıntıların bulunduğu koya demir atıyor.

        Antik kent görevlileri ziyaretçilerin tarihi yapılar ve endemik bitkilere zarar vermemesi için 24 saat görev yapıyor.

        - "Bir yangın olsa müdahale etme şansımız kalmıyor"

        Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, AA muhabirine, Phaselis'in yaz aylarında en yoğun ziyaretçi alan ören yerlerinden olduğunu söyledi.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un öncülüğündeki Geleceğe Miras Projesi kapsamında antik kentte önemli projelerin sürdürüldüğünü belirten Demirel, "Antik kenti görmek isteyenlerin yanı sıra denizi kullanmak için yoğun bir ziyaretçi girişi yaşanıyor. Bayram arifesinden bu yana 19 bin kişi antik kenti ziyaret etti." dedi.

        Phaselis Antik Kenti Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenleme Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların mahkeme kararıyla durdurulduğunu hatırlatan Demirel, "Bununla ilgili yasal süreç devam ediyor. Antik kentteki yoğunluk tarihi alanlara ve endemik bitkilere zarar verme boyutuna geldi. Tüm personelimiz bunu engellemek için büyük çaba sarf ediyor. Çok yoğun kazı ve restorasyon çalışmaları yapılıyor. Ziyaretçilerimizin tarihi eserlere, kalıntılara hassas davranmasını istiyoruz." diye konuştu.

        Demirel, Kurban Bayramı tatilindeki yoğunluğun bütün yaz devam edeceğini anlattı.

        Ziyaretçilerden duyarlılık beklediklerini dile getiren Demirel, "Araç kuyruğu bilet gişesinden Antalya-Kemer kara yoluna kadar uzanıyor. Bu araçlar ören yerine girdiği zaman antik kentte adım atacak yer kalmıyor. Bir yangın olsa müdahale etme şansımız kalmıyor. Bu araçlar inşallah ören yeri çevre düzenleme projesi haya geçirildiği zaman daha yukarıda kalacak ve Phaselis gerçek kimliğine en kısa sürede yeniden kavuşacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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