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        Abdal Musa, Antalya'nın Elmalı ilçesinde etkinliklerle anıldı

        19. Uluslararası, 40. Ulusal Abdal Musa Anma Etkinlikleri, Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Tekke Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 14:46 Güncelleme: 22.06.2024 - 14:46
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        Abdal Musa, Antalya'nın Elmalı ilçesinde etkinliklerle anıldı
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        19. Uluslararası, 40. Ulusal Abdal Musa Anma Etkinlikleri, Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Tekke Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Elmalı Belediyesi ve Tekke Köyü Abdal Musa Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneğince düzenlenen etkinliğe katılanlar, Abdal Musa Türbesi'ni ziyaret etti.

        Etkinlikler kapsamında semahlar dönüldü, şiirler okundu ve aşıklar atışması yapıldı.

        Türk halk müziği sanatçısı Erdal Erzincan'ın da konser verdiği etkinliklere çok sayıda kişi katıldı.​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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