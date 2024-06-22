Abdal Musa, Antalya'nın Elmalı ilçesinde etkinliklerle anıldı

Türk halk müziği sanatçısı Erdal Erzincan'ın da konser verdiği etkinliklere çok sayıda kişi katıldı.​​​​

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Elmalı Belediyesi ve Tekke Köyü Abdal Musa Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneğince düzenlenen etkinliğe katılanlar, Abdal Musa Türbesi'ni ziyaret etti.

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