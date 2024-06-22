Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

Antalya sahillerinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla oluşan yoğunluk sürüyor.

Havanın 35, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, yurt dışından ziyaretçilerin yanı sıra Kurban Bayramı tatili için gelen yerli turistler, Konyaaltı ve Lara plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Tatilciler, sık sık denize girerek serinlemeye çalıştı, sahildekilerden bazıları ise şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlendi. Bazı tatilciler de konakladıkları otelin havzularına girdi, havuz kenarında güneşlenmeyi tercih etti.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi de parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi. Bayram ve hafta sonu tatili dolayısıyla Sarısu, Topçam ve Büyük Çaltıcak mesire alanlarında yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinden itibaren mesire yerlerine gelen kent sakinleri ve tatilciler, doğayla baş başa olmanın keyfini çıkardı. Aileler mangal ve semaver yakarak piknik yaptı, sıcaktan bunalanlar yakındaki plajlardan denize girerek serinlemeye çalıştı. Sıcak hava ve yüksek nem oranı nedeniyle tarihi Kaleiçi ile kentteki meydan, kafeterya, cadde ve sokaklar boş kaldı.