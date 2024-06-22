Antalya'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Serik ilçesinde seralara yakın otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Antalya'nın Serik ilçesinde seralara yakın otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Dikmen Mahallesi'ndeki otluk alandan alevlerin yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine mahalle sakinleri de ilaçlama motorlarıyla su sıkarak destek verdi.
Bu sırada alevlere müdahale eden bir itfaiye eri, dumandan etkilendi.
Sağlık ekibince ambulansta müdahale edilen itfaiye erinin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yaklaşık 3 dönüm otluk alanın zarar gördüğü yangında bir serada da kısmi hasar oluştu.
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