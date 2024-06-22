Antalya'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Yaklaşık 3 dönüm otluk alanın zarar gördüğü yangında bir serada da kısmi hasar oluştu.

Bu sırada alevlere müdahale eden bir itfaiye eri, dumandan etkilendi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine mahalle sakinleri de ilaçlama motorlarıyla su sıkarak destek verdi.

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