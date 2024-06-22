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        Okçulukta Dünya Kupası'nın 3. ayağı Antalya'da sürüyor

        Antalya'da düzenlenen 2024 Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayak mücadeleleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 16:30 Güncelleme: 22.06.2024 - 16:30
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        Okçulukta Dünya Kupası'nın 3. ayağı Antalya'da sürüyor
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        Antalya'da düzenlenen 2024 Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayak mücadeleleri devam ediyor.

        Türkiye Okçuluk Federasyonunun ev sahipliğinde Konyaaltı Beach Park'ta gerçekleştirilen organizasyona, 62 ülkeden 385 sporcu katılıyor.

        Kupanın beşinci gününde, makaralı yay kategorisinde erkekler ve kadınlarda hem bireysel hem de takım finalleri yapıldı.

        Makaralı yay erkeklerde, Mike Schloesser (Hollanda) altın, Priyansh (Hindistan) gümüş, Mathias Fullerton (Danimarka) bronz madalya kazandı.

        Kadınlarda ise Elisa Roner (İtalya) altın, Meeri-Marita Paas (Estonya) gümüş, Ella Gibson (Büyük Britanya) bronz madalya elde etti.

        Makaralı yay erkekler takımda, İtalya birinci, Türkiye ikinci, Fransa üçüncü, kadınlar takımda ise Hindistan birinci, Estonya ikinci, Büyük Britanya üçüncü oldu.

        Makaralı yay karışık takımda da Kazakistan altın, Büyük Britanya gümüş, İtalya bronz madalya aldı.

        Organizasyon, yarın yapılacak klasik yay finalleriyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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