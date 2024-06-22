Okçulukta Dünya Kupası'nın 3. ayağı Antalya'da sürüyor

Makaralı yay erkekler takımda, İtalya birinci, Türkiye ikinci, Fransa üçüncü, kadınlar takımda ise Hindistan birinci, Estonya ikinci, Büyük Britanya üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Elisa Roner (İtalya) altın, Meeri-Marita Paas (Estonya) gümüş, Ella Gibson (Büyük Britanya) bronz madalya elde etti.

Kupanın beşinci gününde, makaralı yay kategorisinde erkekler ve kadınlarda hem bireysel hem de takım finalleri yapıldı.

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