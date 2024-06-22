Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Yapılan incelemede İçlek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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