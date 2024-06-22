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        Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 20:23 Güncelleme: 22.06.2024 - 20:23
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        Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Deniz Mahallesi 121 Nolu Sokak'taki 7 katlı apartmanın giriş katında ikamet eden Samet İçlek'in, içeride hareketsiz yattığını camdan gören apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Yapılan incelemede İçlek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ceset, incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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