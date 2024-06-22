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        Antalya'da bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 23:13 Güncelleme: 22.06.2024 - 23:13
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        Antalya'da bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü
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        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

        Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı'nda, Ayten Çağıran (44) ile eski eşi A.K. (48) arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında A.K, eşini boğazından bıçakladı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekibi, Ayten Çağıran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Polis ekipleri şüpheli A.K'yi gözaltına aldı.

        Kadının cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Şüpheli A.K'nin Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde infaz koruma memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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