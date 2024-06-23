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        Antalya son yılların en hareketli bayram tatilini geçirdi

        AYŞE YILDIZ - Kurban Bayramı tatilinde otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığı Antalya'da, son yılların en hareketli bayram tatili yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 11:06 Güncelleme: 23.06.2024 - 11:06
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        Antalya son yılların en hareketli bayram tatilini geçirdi
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        AYŞE YILDIZ - Kurban Bayramı tatilinde otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığı Antalya'da, son yılların en hareketli bayram tatili yaşandı.

        Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca turistin tercih ettiği kentte, 9 günlük Kurban Bayramı tatili hareketli geçti.

        Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15'lik artışla 5 milyonun üzerinde yabancı turistin ziyaret ettiği Antalya, bayram tatilinde iç pazardan da yoğun talep aldı.

        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, AA muhabirine, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde sezonun açılışını yaptıklarını, Kurban Bayramı tatilinde ise yüksek sezonu yakaladıklarını söyledi.

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) verilerine göre bayram sürecinde 10 milyon insanın tatile çıktığını belirten Kavaloğlu, tatilin 9 güne uzatılmasının avantaj sağladığına dikkati çekti.

        Okulların kapanmış, sınavların bitmiş olmasının özellikle ailelerin daha rahat tatile çıkmasını sağladığını anlatan Kavaloğlu, "Son yıllarda yaşadığımız en yoğun Kurban Bayramı tatiliydi. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar lüks otellerden yıldızı olmayan küçük tesislere Antalya geneli yüzde 100'e yakın doluluk yakaladı." diye konuştu.

        Kavaloğlu, tatil uzun olunca bazı tatilcilerin araçlarıyla gelerek tatillerini ikiye, üçe böldüğünü ifade etti.

        Geçen senenin aynı dönemine göre yabancı turist sayısında yüzde 15'lik artış yakaladıklarını kaydeden Kavaloğlu, şöyle devam etti:

        "17 milyonu geçmek hedefimiz var, buna hızlı adımlarla ilerliyoruz. Transit yolcuların ve Avrupalı Türklerin ilave olmasıyla 18 milyonu yakalayacağımızı düşünüyorum. Asıl hedefimiz Türkiye'de 60 milyon turist 60 milyar dolar gelir sağlamak. Bayram tatilinde Avrupa'da yaşayan Türkler de Antalya'yı, Türkiye'yi tercih etti. Avrupa Futbol Şampiyonası olması ve ülkenin en büyük üçüncü tur operatörünün iflas etmesine rağmen Alman misafirlerimiz ilk sırada. Kurban Bayramı tatilinde Avrupa'da yaşayan Türkleri ve yabancı misafirlerimizi de ağırlama fırsatımız oldu. Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı Kurban Bayramı tatilinin son günü itibarıyla 5 milyonu geçti."

        Kavaloğlu, Yunanistan'a giden bazı tatilcilerin kapıda vizede sorun yaşadığı için mağdur olduğunu, bu konuda çok fazla şikayet aldıklarını sözlerine ekledi.

        - "Son 10 yılın en hareketli turizm günlerini yaşadık"

        TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin de tatil sürecinin yoğun geçtiğini, Antalya bölgesinin yüksek doluluğu yakaladığını aktardı.

        Bazı tesislerin tatil boyunca yüzde 100 dolu olduğunu bildiren Perçin, "Antalya Havalimanı'nda üst üste iki kere uçak rekoru kırıldı. Önceki yıllara göre çok doluydu. Son 10 yılın en hareketli turizm günlerini yaşadık." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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