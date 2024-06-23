Antalya'da falezlerden denize düşen köpeği sahil güvenlik kurtardı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden denize düşerek kayalıklarda mahsur kalan köpek, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden denize düşerek kayalıklarda mahsur kalan köpek, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Çağlayan Mahallesi’ndeki Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü bölgede yürüyüş yapanlar, falezlerden köpeğin denize düştüğünü fark etti.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.
Denize düştükten sonra yüzerek çıktığı kayalıklarda mahsur kalan köpek, ekiplerce bota alındı.
Sahipsiz olduğu belirlenen köpek, Muratpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.
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