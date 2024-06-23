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        Antalya'da falezlerden denize düşen köpeği sahil güvenlik kurtardı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden denize düşerek kayalıklarda mahsur kalan köpek, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 11:50 Güncelleme: 23.06.2024 - 11:50
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        Antalya'da falezlerden denize düşen köpeği sahil güvenlik kurtardı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden denize düşerek kayalıklarda mahsur kalan köpek, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Çağlayan Mahallesi’ndeki Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü bölgede yürüyüş yapanlar, falezlerden köpeğin denize düştüğünü fark etti.

        İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

        Denize düştükten sonra yüzerek çıktığı kayalıklarda mahsur kalan köpek, ekiplerce bota alındı.

        Sahipsiz olduğu belirlenen köpek, Muratpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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