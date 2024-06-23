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        Antalya'da eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi ailesine teslim edildi

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi, adli tıptaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 13:27 Güncelleme: 23.06.2024 - 13:27
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        Antalya'da eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi ailesine teslim edildi
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        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi, adli tıptaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

        Eski eşi A.K. (48) tarafından bıçaklanarak öldürülen Ayten Çağıran'ın (44) Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

        Çağıran'ın otopsisinde boğazındaki bıçak kesiğinin yanı sıra vücudunun çeşitli yerlerinde 10'dan fazla bıçak darbesi bulunduğu tespit edildi.

        Çağıran'ın cenazesi ağabeyi Ayhan Çağıran tarafından teslim alındı.

        İlçedeki bir firmada aşçı olarak çalışan 2 çocuk annesi kadının cenazesinin Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

        - Uzaklaştırma kararı aldırmış

        Ayten Çağıran'ın şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle eşinden ayrıldığı ve birkaç defa uzaklaştırma kararı aldırdırdığı belirtildi.

        Cinayet Büro Amirliğinde ifadesi alınan A.K'nin, Kurban Bayramı'nın son gününde barışmak istediği eski eşiyle konuşmak için Afyonkarahisar'dan Antalya'ya geldiğini söylediği öğrenildi.

        Şüphelinin ifadesinde "Barışma teklifimi kabul etmedi. Tartıştık. Sinirle olayı gerçekleştirdim. Pişmanım." dediği kaydedildi.

        Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı'nda, A.K, dün tartıştığı eski eşi Ayten Çağıran'ı bıçaklayarak öldürmüş, daha sonra bölgeye gelen polis ekibine teslim olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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