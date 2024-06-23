Antalya'da eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi ailesine teslim edildi

Ayten Çağıran'ın şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle eşinden ayrıldığı ve birkaç defa uzaklaştırma kararı aldırdırdığı belirtildi.

İlçedeki bir firmada aşçı olarak çalışan 2 çocuk annesi kadının cenazesinin Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi, adli tıptaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

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