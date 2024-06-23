Muratpaşa'da eğitim kurslarına başvuralar başladı

Belediyeden yapılan açmıklamaya göre, gençleri üniversite sınavına hazırlayan Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi (MURGEM) ile ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik Destek Eğitim Merkezlerine kayıt için ön kayıt başvuruları açıldı.

Muratpaşa Belediyesinin, gençlik ve destek eğitim merkezlerine kayıt için ön başvurular başladı.

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