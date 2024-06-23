Okçulukta Dünya Kupası'nın 3. ayağı Antalya'da sona erdi

Klasik yay erkekler takımda Güney Kore birinci, Fransa ikinci, Çin üçüncü, kadınlar takımda ise Güney Kore birinci, Fransa ikinci, Japonya üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Xiaolei Yang (Çin) altın, Waka Sonoda (Japonya) gümüş, Alejandra Valencıa​​​​​​​ (Meksika) bronz madalya elde etti.

Kupanın son gününde, klasik yay kategorisinde erkekler ve kadınlarda hem bireysel hem de takım finalleri yapıldı.

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