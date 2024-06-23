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        Antalya'da bir kişi bankta ölü bulundu

        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi bankta ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 20:12 Güncelleme: 23.06.2024 - 20:16
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        Antalya'da bir kişi bankta ölü bulundu
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi bankta ölü bulundu.

        Teomanpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı'nda yol üzerindeki bankta bir erkeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, üstünden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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