CHP Grup Başkanvekili Başarır'dan, Başkan Kocagöz'e ziyaret

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete Antalya CHP İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya milletvekilleri Aliye Coşar, Mustafa Erdem, Sururi Çorabatır ve Cavit Arı ile Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçe başkanları ve meclis üyeleri de katıldı.

Başarır, seçim sonrası ilk ziyareti Kepez’e yapmak istediğini, ne yazık ki bu ziyaretin cezaevinde gerçekleştiğini belirtti.