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        CHP Grup Başkanvekili Başarır'dan, Başkan Kocagöz'e ziyaret

        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 20:42 Güncelleme: 23.06.2024 - 20:43
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        CHP Grup Başkanvekili Başarır'dan, Başkan Kocagöz'e ziyaret
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        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete Antalya CHP İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya milletvekilleri Aliye Coşar, Mustafa Erdem, Sururi Çorabatır ve Cavit Arı ile Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçe başkanları ve meclis üyeleri de katıldı.

        Başarır, seçim sonrası ilk ziyareti Kepez’e yapmak istediğini, ne yazık ki bu ziyaretin cezaevinde gerçekleştiğini belirtti.

        CHP'nin büyük bir aile olduğunu vurgulayan Başarır, "57 günlük hizmeti, belediye başkanını, Kepez halkından aldılar. Bizi üzen bu oldu. Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz'ün bundan sonraki süreçte de her zaman yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

        Başkan Kocagöz de kendisini yalnız bırakmayan CHP örgütüne teşekkür ederek, şunları kaydetti:

        "İyi ki varsınız. Bu 57 günde şunu öğrendim. Ben bu süreçte Cumhuriyet Halk Partili olmaktan gurur duydum. Sizlerle yol yürümekten gurur duydum. Hedeflerimize hep beraber yürümeye devam edeceğiz. Bu süreçte genel başkanımız, genel başkan yardımcılarımız, Antalya milletvekillerimiz, il ve ilçe örgütlerimiz, belediye başkanlarımız bana inanılmaz bir güç verdi. Orada hiçbir zaman başım öne eğilmedi. Bundan sonra sen ben yok, biz varız. İktidar olabilmek için tüm gücümüzü sarf edeceğiz. Türkiye’de örnek bir belediyecilik yapacağıma yürekten inanıyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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