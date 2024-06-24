Antalya'da eski eşini öldüren zanlı tutuklandı

A.K. Akdeniz Bulvarı'nda önceki gün tartıştığı eski eşi Ayten Çağıran'ı bıçaklayarak öldürmüş, daha sonra olay yerine gelen polise teslim olmuştu.

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