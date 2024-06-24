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        Antalya'da eski eşini öldüren zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde eski eşini öldüren zanlı A.K. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 12:41 Güncelleme: 24.06.2024 - 12:41
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        Antalya'da eski eşini öldüren zanlı tutuklandı
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        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde eski eşini öldüren zanlı A.K. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Eski eşi Ayten Çağıran'ı (44) bıçaklayarak öldüren şüpheli A.K. (48), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, hakimlikçe tutuklandı.

        A.K. Akdeniz Bulvarı'nda önceki gün tartıştığı eski eşi Ayten Çağıran'ı bıçaklayarak öldürmüş, daha sonra olay yerine gelen polise teslim olmuştu.

        Çağıran'ın otopsisinde boğazındaki bıçak kesiğinin yanı sıra vücudunun çeşitli yerlerinde 10'dan fazla bıçak darbesi tespit edilmişti.

        Ayten Çağıran'ın cenazesi Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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