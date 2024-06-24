Alanya'da 2 yaşındaki çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi

Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Ukrayna uyruklu A.B. (2), girdiği havuzda bir süre sonra çırpınmaya başladı.

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