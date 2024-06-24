Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da 2 yaşındaki çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren 2 yaşındaki erkek çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 17:34 Güncelleme: 24.06.2024 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da 2 yaşındaki çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren 2 yaşındaki erkek çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Ukrayna uyruklu A.B. (2), girdiği havuzda bir süre sonra çırpınmaya başladı.

        Çocuğun suya batıp çıktığını gören çevredekiler A.B'yi havuzdan çıkardı.

        Çağrılan sağlık ekibinin müdahalesinin ardınan hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "4 ana başlıkta önerilerimizi sunduk"
        "4 ana başlıkta önerilerimizi sunduk"
        Milli Takım'a destek açıklaması!
        Milli Takım'a destek açıklaması!
        24 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        24 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        20 yıl kan sulandırıcı kullanan 75 yaşındaki hastanın kalbine tıpa takıldı
        20 yıl kan sulandırıcı kullanan 75 yaşındaki hastanın kalbine tıpa takıldı
        Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        25 yaşında hayata veda! Kübra'nın son görüntüsü!
        25 yaşında hayata veda! Kübra'nın son görüntüsü!
        Kraliyette dert üstüne dert
        Kraliyette dert üstüne dert
        Yeryüzünün MR'ını çektiler, diri fay hattını ortaya çıkardılar
        Yeryüzünün MR'ını çektiler, diri fay hattını ortaya çıkardılar
        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması
        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması
        Getir ikiye bölünüyor
        Getir ikiye bölünüyor
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        İşte Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis!
        İşte Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis!
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
        Yüzde 25'te son günler
        Yüzde 25'te son günler
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar

        Benzer Haberler

        Su için 8 temel strateji
        Su için 8 temel strateji
        Antalya'da eski eşini öldüren zanlı tutuklandı
        Antalya'da eski eşini öldüren zanlı tutuklandı
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısı geçen yılı aştı; 30 yılın rekoru b...
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısı geçen yılı aştı; 30 yılın rekoru b...
        'Bayramda şeker yerine kardeşime böbreğimi verdim'
        'Bayramda şeker yerine kardeşime böbreğimi verdim'
        CHP Grup Başkanvekili Başarır'dan, Başkan Kocagöz'e ziyaret
        CHP Grup Başkanvekili Başarır'dan, Başkan Kocagöz'e ziyaret
        Antalya'da bir kişi bankta ölü bulundu
        Antalya'da bir kişi bankta ölü bulundu