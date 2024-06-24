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        Alanya'da 9 günlük bayram tatilindeki denetimlerde 8 milyon lira ceza uygulandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, 9 günlük bayram tatili boyunca polis, jandarma ve sahil güvenlik sorumluluk alanlarında gerçekleştirilen denetimlerde, 8 milyon 77 bin lira cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 18:45 Güncelleme: 24.06.2024 - 18:45
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        Alanya'da 9 günlük bayram tatilindeki denetimlerde 8 milyon lira ceza uygulandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde, 9 günlük bayram tatili boyunca polis, jandarma ve sahil güvenlik sorumluluk alanlarında gerçekleştirilen denetimlerde, 8 milyon 77 bin lira cezai işlem uygulandı.

        Alanya Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince 24 bin 46 araç ve 58 plaj işletmesi denetlendi, 24 bin 157 kişinin Genel Bilgi Taraması sorgusu gerçekleştirildi.

        Trafik ve güvenlik denetimleri kapsamında 2 bin 904 sürücüye cezai işlem işlem uygulandı, 187 araç trafikten men edildi ve toplamda 8 milyon 77 bin 902 lira para cezası yazıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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