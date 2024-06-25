Antalya'da eve giren yarasayı itfaiye çıkardı
Antalya'nın Akseki ilçesinde eve giren yarasayı itfaiye ekipleri, çıkardı.
Antalya'nın Akseki ilçesinde eve giren yarasayı itfaiye ekipleri, çıkardı.
Demirciler Mahallesi'nde Şükrü Öz'e ait eve gece geç saatlerinde yarasa girdi. Odanın kapısını kapatıp, yarasanın çıkması için pencelerini açan aile, sabaha kadar hayvan evden çıkmayınca yetkililerden yardım istedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Akseki Grup Amirliği ekipleri, eve gelerek çalışma yaptı. Evin salonunda yakalanan yarasa, ekiplerce yeniden doğaya bırakıldı.
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