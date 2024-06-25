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        Antalya'da eve giren yarasayı itfaiye çıkardı

        Antalya'nın Akseki ilçesinde eve giren yarasayı itfaiye ekipleri, çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 10:06 Güncelleme: 25.06.2024 - 10:06
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        Antalya'da eve giren yarasayı itfaiye çıkardı
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        Antalya'nın Akseki ilçesinde eve giren yarasayı itfaiye ekipleri, çıkardı.

        Demirciler Mahallesi'nde Şükrü Öz'e ait eve gece geç saatlerinde yarasa girdi. Odanın kapısını kapatıp, yarasanın çıkması için pencelerini açan aile, sabaha kadar hayvan evden çıkmayınca yetkililerden yardım istedi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Akseki Grup Amirliği ekipleri, eve gelerek çalışma yaptı. Evin salonunda yakalanan yarasa, ekiplerce yeniden doğaya bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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