Antalya'da eve giren yarasayı itfaiye çıkardı

Demirciler Mahallesi'nde Şükrü Öz'e ait eve gece geç saatlerinde yarasa girdi. Odanın kapısını kapatıp, yarasanın çıkması için pencelerini açan aile, sabaha kadar hayvan evden çıkmayınca yetkililerden yardım istedi.

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