Antalya'da deniz ve kıyılarda plastik kirliliğiyle mücade edilecek

Antalya'da, deniz ve kıyılardaki plastik kirliliğini azaltmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla "Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular" projesinin ikinci ayağı başlatılacak.

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD), Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla 2023'te başlatılan Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular Projesinin ikinci ayağı Konyaaltı sahillerinde gerçekleştirilecek.

Antalya'da dört bölgede yoğun katılımla yürütülecek projenin ilk etkinliği, Büyükşehir Belediyesinin Konyaaltı Varyant EKDAĞ Sosyal Tesisleri'nde deniz ve kıyı temizliğiyle başlayacak.

Plastik atıklar konusunda farkındalık düzeyini artırmayı ve plastik kirliliğini azaltmak için günlük yaşamda ne gibi değişiklikler yapılabileceğini göstermeyi amaçlayan projeyle bu yıl tek kullanımlık plastik ürünlerin zararlarına dikkati çekilecek. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 35 gönüllü, mavi bayrak ödüllü halk plajlarında bilgilendirme stantları açarak çeşitli etkinlikler yürütecek. TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, yaptığı açıklamada, dünyanın en önemli kirlilik sorunlarından birisi olarak ifade edilen deniz çöplerinin büyük çoğunluğunun plastiklerden oluştuğunu söyledi.