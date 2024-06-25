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        Antalya'da deniz ve kıyılarda plastik kirliliğiyle mücade edilecek

        Antalya'da, deniz ve kıyılardaki plastik kirliliğini azaltmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla "Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular" projesinin ikinci ayağı başlatılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 12:55 Güncelleme: 25.06.2024 - 12:55
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        Antalya'da deniz ve kıyılarda plastik kirliliğiyle mücade edilecek
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        Antalya'da, deniz ve kıyılardaki plastik kirliliğini azaltmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla "Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular" projesinin ikinci ayağı başlatılacak.

        Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD), Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla 2023'te başlatılan Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular Projesinin ikinci ayağı Konyaaltı sahillerinde gerçekleştirilecek.

        Antalya'da dört bölgede yoğun katılımla yürütülecek projenin ilk etkinliği, Büyükşehir Belediyesinin Konyaaltı Varyant EKDAĞ Sosyal Tesisleri'nde deniz ve kıyı temizliğiyle başlayacak.

        Plastik atıklar konusunda farkındalık düzeyini artırmayı ve plastik kirliliğini azaltmak için günlük yaşamda ne gibi değişiklikler yapılabileceğini göstermeyi amaçlayan projeyle bu yıl tek kullanımlık plastik ürünlerin zararlarına dikkati çekilecek.

        Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 35 gönüllü, mavi bayrak ödüllü halk plajlarında bilgilendirme stantları açarak çeşitli etkinlikler yürütecek.

        TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, yaptığı açıklamada, dünyanın en önemli kirlilik sorunlarından birisi olarak ifade edilen deniz çöplerinin büyük çoğunluğunun plastiklerden oluştuğunu söyledi.

        Plastikle mücadelenin önemine işaret eden Ergiydiren, "Halk plajlarında en çok tespit ettiğimiz kirlilik çeşidi de plastikler, hatta yüzde 70-80 gibi yüksek orandalar. Plajların yaz aylarında en fazla vakit geçirilen yerler olması, bizi ortaklarımızla birlikte gençlerin enerjisini de yanımıza alarak halk plajlarında bilinçlendirme çalışmaları yapma ve plastiklere ilişkin bilgileri kamuoyu ile paylaşma noktasına getirdi." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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