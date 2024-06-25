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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 13:01 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:01
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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı, Aksu, Alanya ve Manavgat ilçelerinde kaçakçılık suçunun önlenmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

        Düzenlenen baskınlarda, 53 bin 200 makaron, 15 telefon, 75 kulaklık, 1165 elektronik sigara, 596 paket sigara, 125 puro, 4 bin 81 nargile, 2 bin 50 nargile tütünü, 470 pipo tütünü ve 1 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

        Operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

        Yakalanan şüpheliler hakkında "5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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