Antalya'da tüfekle adliye önüne gelen bir kişi yakalandı

Bu kişiyi görenler, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, adliye girişinde şüphelinin elinden tüfeği aldı.

Edinilen bilgiye göre, 79 yaşındaki henüz soyadı öğrenilemen İbrahim adındaki bir kişi, Dumlupınar Bulvarı'nda taksiden inip elindeki tüfekle Antalya Adliyesi'ne yürüdü.

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