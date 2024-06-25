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        Antalya merkezli 9 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

        Antalya merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 13:59 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:59
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        Antalya merkezli 9 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı
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        Antalya merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kooperatif kurarak 150 kişinin 200 milyon lirasını, çok sayıda gayrimenkul ve araçlarını alarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslerdeki 51 kişinin yakalanması için Antalya merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 48 kişi gözaltına alındı, 3 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, 34'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 41'i serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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