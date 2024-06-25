Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da 755 gram doğan bebek 92 gün sonra taburcu edildi

        Antalya'da 26 haftalıkken 755 gram ağırlığında prematüre doğan "Mercan Çınar" adındaki bebek, 92 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 14:13 Güncelleme: 25.06.2024 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da 755 gram doğan bebek 92 gün sonra taburcu edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da 26 haftalıkken 755 gram ağırlığında prematüre doğan "Mercan Çınar" adındaki bebek, 92 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Kentte yaşayan 27 yaşındaki Buse Değirmenci, hamileliğinin 26. haftasında sancılarının başlaması üzerine Özel Vitale Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'ne başvurdu.

        Yapılan incelemenin ardından erken doğumu gerçekleşen erkek bebek, organları gelişmediği için kuvöze alınıp solunum cihazına bağlandı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi uzman doktorları tarafından tedavisine başlanan bebek, 92 günlük zorlu tedavisinin ardından organları gelişti ve vücut ağırlığı 2 kilo 500 grama ulaştı.

        "Mercan Çınar" adı verilen bebek, hastanenin yoğun bakımdan çıkan bebeklere yönelik uygulaması kapsamında, mezuniyet cübbesi ve kep giydirilerek taburcu edildi.

        - "Benim çocuğum mucize bir bebek"

        Anne Buse Değirmenci, gazetecilere, daha önce 760'ar gram dünyaya gelen ikizlerinin doğum sırasında yaşamını yitirdiğini söyledi.

        Bu doğumda ise zorlu bir süreci geride bırakarak erken doğan bebeğiyle hastaneden çıktıklarını dile getiren Değirmenci, doktor ve personele teşekkür etti.

        Oğlunu sağlıklı bir şekilde kucağına alan Değirmenci, "Benim çocuğum mucize bir bebek. Yani ben mucizenin gerçek olduğuna inanıyorum. Çok mutluyum." dedi.

        Yeni doğan sorumlusu Doç. Dr. Ali Annagür, uzun süren bir yenidoğan sürecinin ardından Mercan Çınar'ı sağlıklı bir şekilde ailesine teslim ettiklerini söyledi.

        Hastane müdürü ve Kadın Doğum Uzmanı Dr. Ali Fuat Şengör ise emeklerinin boşa çıkmamasından dolayı sevinçli olduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ata Emre'nin anne ve babası Habertürk'te
        Ata Emre'nin anne ve babası Habertürk'te
        Beşiktaş'tan Rafa Silva bombası!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva bombası!
        Kübra'nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi
        Kübra'nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Türk araştırmacılara obezite tedavi projesi için 7 milyon dolarlık bütçe
        Türk araştırmacılara obezite tedavi projesi için 7 milyon dolarlık bütçe
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        İdmana Mourinho damgası!
        İdmana Mourinho damgası!
        Bungalov işletmecilerinin kavgası kanlı bitti!
        Bungalov işletmecilerinin kavgası kanlı bitti!
        Galatasaray taraftarına müjde!
        Galatasaray taraftarına müjde!
        İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak?
        İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak?
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        İSO 500'e gıda damgası
        İSO 500'e gıda damgası
        Evlerin öncesi ve sonrası değişimleri şaşırttı!
        Evlerin öncesi ve sonrası değişimleri şaşırttı!
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        TOGG ilk kez İSO 500'de
        TOGG ilk kez İSO 500'de
        2024 rekoru elinde
        2024 rekoru elinde
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo

        Benzer Haberler

        Antalya merkezli 9 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 10 şüpheli...
        Antalya merkezli 9 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 10 şüpheli...
        Antalya'da tüfekle adliye önüne gelen bir kişi yakalandı
        Antalya'da tüfekle adliye önüne gelen bir kişi yakalandı
        Sauna odasında çıkan yangında, villa zarar gördü
        Sauna odasında çıkan yangında, villa zarar gördü
        Türkiye'de lisanslı dalıcı sayısı artıyor
        Türkiye'de lisanslı dalıcı sayısı artıyor
        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Antalya'da deniz ve kıyılarda plastik kirliliğiyle mücade edilecek
        Antalya'da deniz ve kıyılarda plastik kirliliğiyle mücade edilecek