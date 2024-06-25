Antalya'da 755 gram doğan bebek 92 gün sonra taburcu edildi

Antalya'da 26 haftalıkken 755 gram ağırlığında prematüre doğan "Mercan Çınar" adındaki bebek, 92 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kentte yaşayan 27 yaşındaki Buse Değirmenci, hamileliğinin 26. haftasında sancılarının başlaması üzerine Özel Vitale Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan incelemenin ardından erken doğumu gerçekleşen erkek bebek, organları gelişmediği için kuvöze alınıp solunum cihazına bağlandı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi uzman doktorları tarafından tedavisine başlanan bebek, 92 günlük zorlu tedavisinin ardından organları gelişti ve vücut ağırlığı 2 kilo 500 grama ulaştı.

"Mercan Çınar" adı verilen bebek, hastanenin yoğun bakımdan çıkan bebeklere yönelik uygulaması kapsamında, mezuniyet cübbesi ve kep giydirilerek taburcu edildi. - "Benim çocuğum mucize bir bebek" Anne Buse Değirmenci, gazetecilere, daha önce 760'ar gram dünyaya gelen ikizlerinin doğum sırasında yaşamını yitirdiğini söyledi. Bu doğumda ise zorlu bir süreci geride bırakarak erken doğan bebeğiyle hastaneden çıktıklarını dile getiren Değirmenci, doktor ve personele teşekkür etti.