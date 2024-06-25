Serik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ali Vural'ın (61) kullandığı plakasız motosiklet ile henüz sürücüsü tespit edilemeyen 07 AOK 004 plakalı otomobil, Antalya - Alanya D-400 kara yolu DSİ mevkisinde çarpıştı.

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