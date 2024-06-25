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        Serik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 14:38 Güncelleme: 25.06.2024 - 14:38
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        Serik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Ali Vural'ın (61) kullandığı plakasız motosiklet ile henüz sürücüsü tespit edilemeyen 07 AOK 004 plakalı otomobil, Antalya - Alanya D-400 kara yolu DSİ mevkisinde çarpıştı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Vural, Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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