Alanya'da drift yapan sürücüye 78 bin lira ceza uygulandı

Dur ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücü, takip sonucunda yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücüye, üçüncü kez alkollü araç kullanmak, drift atmak, dur ikazına uymamak, trafik düzeniyle ilgili kurallara uymamak ve kavşak giriş çıkışlarında yavaşlamama maddelerinden 78 bin 11 lira ceza kesildi.

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