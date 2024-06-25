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        Antalya Düşünce Platformu üyeleri, Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'ı ziyaret etti

        Antalya Düşünce Platformu (ADP) Başkanı Halil Güvenbaş ve üyeleri, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile bir araya gelerek kent sorunları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 17:01 Güncelleme: 25.06.2024 - 17:01
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        Antalya Düşünce Platformu üyeleri, Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'ı ziyaret etti
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        Antalya Düşünce Platformu (ADP) Başkanı Halil Güvenbaş ve üyeleri, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile bir araya gelerek kent sorunları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

        Güvenbaş ile ADP Başkan Yardımcıları Fatma Kahraman, Leman Sedef Tuna Sapaz ile üye Okan Özkırmızı, Uysal'ı makamında ziyaret etti.

        Güvenbaş, ziyarette yaptığı konuşmada, kentin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini belirtti. Antalya'nın çözüm bekleyen sorunları olduğunu ifade eden Güvenbaş, "Kentte yapılacak projelerle sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alınmasından yanayız. Antalya Düşünce Platformu olarak işbirliğine açığız." dedi.

        Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal da sivil toplum kuruluşlarını önemsediklerini kaydetti.

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